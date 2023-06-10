Вашингтон, 10 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Украинские военные терпят неудачи, российские войска уничтожают колонны с бронетехникой, переданной западными странами для ВСУ, сообщил журналист CNN Фред Плейтген.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, союзники Киева на Западе обратили внимание на непростую ситуацию для ВСУ. В США встревожены сообщениями об уничтожении на поле боя немецких танков Leopard.

«Украине приходится нелегко», — так прокомментировал Плейтген ролик с колонной западной техники, подбитой российскими войсками.

Киев не объявлял о проведении крупных наступательных операций, но американские чиновники сообщили телеканалу, что ВСУ сталкиваются с сильным сопротивлением, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генерал-полковник Александр Романчук рассказал о безрезультатной попытке танковой колонны ВСУ подойти к российским войскам на запорожском направлении. При этом были уничтожены три танка Leopard, а всего при наступлении украинские войска потеряли свыше 30 танков и более 350 человек.