Москва, 10 июня, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Приближающийся к жертве «страшный плавник» акулы — это миф, хищник нападает под водой снизу или сбоку, сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

Elias Levy Акула

«Есть расхожее представление, например, фильм «Челюсти», этот страшный плавник, но когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается, но не атакует, атакует она снизу и сбоку», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, гражданин России погиб в египетском курортном городе Хургаде в результате нападения акулы.

Трагедия произошла днём 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в центральной части города. Акула напала на 23-летнего Владимира Попова, который купался недалеко от берега, и утащила его под воду. Молодого человека не успели спасти. Очевидцы сняли инцидент на видео.