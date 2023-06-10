Мелитополь, 10 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Российские войска отбили новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области. Об этом 10 июня сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, почти всю ночь южнее города Орехова продолжались ожесточенные бои. Наступление подразделений ВСУ было остановлено.

«Атака отражена. Противник отступил и понес несоизмеримые потери», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что во время ночной атаки украинские войска не смогли добиться каких-либо результатов.

Как передавало ИА Регнум, Рогов заявил, что российские военные отражают новую попытку наступления украинских войск на запорожском направлении. По его словам, ВСУ пошли в очередное ночное наступление, но их встречают с горячим и шквальным русским гостеприимством.

Ранее он сообщил о мощном обстреле российских позиций со стороны киевских формирований на ореховском и пологовском участках фронта. По словам Рогова, ВСУ наносили удары из тяжелых видов вооружения.