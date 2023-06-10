Мелитополь, 10 июня, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Жители Запорожской области уходят добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от ВСУ. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Жители Запорожской области массово идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских захватчиков», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Он отметил, что сейчас в Вооружённых силах России, Росгвардии, батальоне «Судоплатова», группе «Вагнер» и других воинских подразделениях сражаются порядка семи тысяч запорожских добровольцев.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что в Запорожской области создано народное ополчение, первые ополченцы уже приняли присягу. В Херсонской и Запорожской областях сформировали добровольческие батальоны для участия в специальной военной операции. Так, сформированные в Запорожской области батальоны назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного, третьему подразделению дали имя «Славянской Гвардии».

Ещё один добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого сформировали из военнопленных украинских войск в ДНР.

Минобороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам России, которые обороняют и охраняют прилегающие к зоне проведения спецоперации территории. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий добровольцев, участвующих в СВО, а также ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года.