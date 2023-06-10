Париж, 10 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. На складе во французской коммуне Бобиньи произошёл сильный пожар. Об этом сообщает французская газета 20 minutes.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Отмечается, что для ликвидации пожара в Бобиньи было поднято по тревоге 200 спасателей, которые задействовали 55 единиц техники.

Префектура Сен-Сен-Дени призвала жителей закрыть окна. По информации журналистов, на этих складах могли хранить текстильную продукцию.

Как передавало ИА Регнум, под Берлином из-за лесного пожара начали взрываться боеприпасы. Площадь лесного пожара к югу от Берлина увеличилась до 326 га. Огонь дошёл до бывшего военного полигона, где под землёй находятся боеприпасы времен Второй мировой войны. Вечером 4 июня там произошло несколько взрывов.