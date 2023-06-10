Геническ, Херсонская область, 10 июня, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Уровень воды в низовьях Днепра, в том числе в Алёшках и Голой Пристани, снижается. Число эвакуированных с затопленных территорий Херсонской области превысило 6 тыс. человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Таисия Воронцова/РИА Новости Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

По состоянию на утро 10 июня в Новокаховском, Алёшкинском и Голопристанском районах эвакуировано более 6 тыс. человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Более 1,7 тыс. эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 32 человека госпитализированы, уточнил глава региона.

«Уровень подъёма воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 метра до отметки 7 метров. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц», — написал Сальдо.

Вода сходит в Алёшках и Голой Пристани. В первом случае уровень воды упал за сутки с отметки 5 метров до 3 метров, во втором — с отметки 5 метров до 4 метров.

В компании «РусГидро» предположили, что Днепр вернётся в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, затопление территорий в Херсонской области произошло из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Причиной ЧП стали обстрелы со стороны Украины в ночь на 6 июня. Эвакуацию людей осложняют продолжающиеся украинские обстрелы. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.