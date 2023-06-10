Нижний Новгород, 10 июня, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В Нижегородской области в результате столкновения автомобиля с лосем погибли двое взрослых, двое детей ранены, сообщает 10 июня региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, сообщение о столкновении недалеко от села Большое Карпово в Уренском районе поступило поздно вечером 9 июня. От столкновения с лосем легковой автомобиль получил сильные механические повреждения, люди внутри оказались зажаты.

«Пострадавшие пассажиры (девочка 2015 года рождения и мальчик 2019 года рождения) госпитализированы медиками в Уренскую ЦРБ», — сообщили в МЧС.

Ещё двое — мужчина-водитель и женщина-пассажир — погибли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее житель Нижегородской области, подрабатывающий частным извозом, лишился пальца из-за дорожного инцидента.

В ночь на 15 мая мужчина согласился отвезти компанию из четырёх человек из Мулино в Дзержинск. Пассажиры были нетрезвые, но поездка проходила спокойно до тех пор, пока водитель такси не сбил на трассе лося, которого из-за темноты не заметил. От удара животное влетело в салон.