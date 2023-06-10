Киев, 10 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Инфраструктура военного аэродрома в городе Миргороде Полтавской области Украины была повреждена в результате взрывов. Об этом написал глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома Миргорода и техники. Пожар удалось локализовать, сейчас службы проводят мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.

Как передавало ИА Регнум, ночью 10 июня в некоторых областях Украины, в том числе и в Полтавской области, была объявлена воздушная тревога.

Новые взрывы прогремели в Одесской области, в регионе действует система противовоздушной обороны (ПВО).

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что взрывные предметы и мины дрейфуют вдоль побережья Чёрного моря. Он отметил, что в настоящее время купание в море равно идиотизму, пляжи стали опасной зоной, а в мусоре, который прибивает к берегу, могут оказаться взрывоопасные предметы.