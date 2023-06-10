Москва, 10 июня, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Негативный эмоциональный опыт — одна из причин развития пивного алкоголизма у молодых людей. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка пива

По его словам, пивными алкоголиками чаще всего становятся молодые люди, так как употребление пива — часть молодёжного стиля жизни. При этом специалисты относят негативные эмоции к факторам, провоцирующим потребление пива.

«Пациенты, страдающие пивным алкоголизмом, чаще становились свидетелями скандалов и драк в семье, жертвами физического насилия со стороны близких», — сказал РИА Новости Масякин.

Он добавил, что злоупотребление пивом зачастую начинается в более раннем возрасте из-за лёгкой доступности этого напитка в семьях. Кроме того, пивом утоляют жажду, а некоторым нравится и его вкус.

Отличительные черты пивного алкоголизма — очень интенсивное патологическое влечение к алкоголю, которое возникает на самых ранних этапах злоупотребления напитком, а также стремительный рост толерантности к пиву. Человек переходит на чрезвычайно большие объёмы уже в начале потребления пива, при этом его переносимость организмом может вырасти в 5–10 раз. Это означает, что опьянение ощущается через значительно большее время.

Побороть влечение к пиву сложнее, чем влечение к крепким напиткам, из-за вкуса, наличия седативных компонентов и «несерьёзности в градусах», пояснил специалист.

Каждый год во вторую субботу июня в России отмечают День пивовара, учреждённый решением Совета Союза российских пивоваров в январе 2003 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее психиатр-нарколог Масякин рассказал, что отказ от регулярного потребления алкоголя поможет похудеть, а также уже через неделю улучшит сон и самочувствие.