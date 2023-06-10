Москва, 10 июня, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Государства Евросоюза воюют против России. Об этом 10 июня написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Он отметил, что военная техника и оружие ЕС, которые оказались в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории России, для атак на мирных граждан.

Политик отметил, что одновременно с этим лидеры европейских стран делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, якобы президент Украины Владимир Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома.

«Вместо осуждения этих кровавых преступлений в публичной плоскости предпочитают обсуждать санкции против РФ. Это не что иное, как двойные стандарты», — говорится в сообщении.

Володин отметил, что европейские чиновники использовали двойные стандарты ранее, используют и сейчас по отношению к России.

«Давали обещание не продвигать НАТО на восток — на деле оказалось ровно наоборот. Выступали за глобальную безопасность — сами её разрушили. Говорили о принципах свободной торговли — вводят незаконные санкции», — отметил он, добавив, что именно поэтому у ЕС возникли проблемы.

Он подчеркнул, что от западных санкций в первую очередь страдают европейские страны и граждане. Так, в 2022 году в ЕС была зафиксирована рекордная инфляция за всё время его существования, а сейчас еврозона вошла в официальную рецессию: второй квартал идёт снижение ВВП.

Спикер Госдумы отметил, что одновременно с этим Еврокомиссия, зарубежные аналитики, Всемирный банк, которые год назад обещали «разорванную в клочья» российскую экономику, вынуждены улучшать прогнозы по ней. Темп роста ВВП России в 2023 году ожидается до 2,0%, добавил политик.

Он уточнил, что экономическая модель и политическая система, созданные президентом России, выстояли, доказали свою эффективность, при этом санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России.

«Не важно, 11-й пакет санкций, 15-й, хоть 20-й, — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее. Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?» — поинтересовался Володин.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики, но ей необходима самодостаточность по критическим направлениям. По его словам, у России нет планов любой ценой производить всё самостоятельно. Не собирается она и отгораживаться от перспективных центров развития мировой экономики.

В феврале в своём послании Федеральному собранию российский президент заявил, что экономика России оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. Он отметил, западные страны просчитались с введением санкций и не добились обрушения экономики России. ВВП страны в 2022 году сократился на 2,1%, тогда как годом ранее на Западе уверяли, что снижение будет десятикратно большим.