Одесса, Украина, 10 июня, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Взрывные предметы и мины дрейфуют вдоль побережья Чёрного моря. Об этом 10 июня заявил советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на море возросла минно-взрывная опасность, мины прибивает к берегу.

Он отметил, что в настоящее время купание в море равно идиотизму, пляжи стали опасной зоной, а в мусоре, который прибивает к берегу, могут оказаться взрывоопасные предметы.

Как передавало ИА Регнум, Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор военнослужащему ВСУ за минирование прибрежной полосы Азовского моря. В феврале 2022 года командир 91-го отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части А0563 Вячеслав Харитоненко совместно с подчиненными, используя транспортное средство «Амфибия», произвёл минирование порядка 45 км прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Бабах-Тарама до села Мелекино, и 14 км от морского порта Мариуполя до пляжа села Мелекино.

3 июня 2022 года в городе Мариуполе в акватории Азовского моря на удалении 20 м от береговой линии Песчаного пляжа из-за подрыва мины погибли женщина и ребёнок. 25 февраля 2022 года в акватории Азовского моря между селом Юрьевка Мангушского района ДНР и Белосарайской косой на удалении около 300 м от кромки берега произошёл подрыв гражданской рыболовной лодки, в результате два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

В результате взрыва мины под Одессой во время шторма в Чёрном море получили повреждения здания.

В марте военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ минировали берег реки Северский Донец к югу от города Кременной в ЛНР.