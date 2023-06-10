Берлин, 10 июня, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Немецкие следователи выясняют, почему яхту «Андромеда», связываемую с терактами на «Северных потоках», арендовало туристическое агентство из «сети украинских подставных компаний». Об этом пишет 10 июня газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Издание отмечает, что яхта была арендована через туристическое агентство, базирующееся в Варшаве. Вероятно, оно входит в сеть украинских подставных компаний, предположительно связанных с украинской разведкой. В подробностях разбираются следователи.

В публикации говорится также, что сотрудник издания побывал в ветхом офисном здании в Варшаве, по юридическому адресу агентства. Он обнаружил офис пустым, с отсутствием каких-либо вывесок.

Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польша послужила оперативной базой для атак на газопроводы «Северный поток» в сентябре 2022 года. Согласно материалам расследования, здесь находился центр логистики, отсюда финансировались атаки.

Источники в прокуратуре ранее сообщили изданию Spiegel, что яхта «Андромеда» (Andromeda), прежде упоминавшаяся в СМИ, использовалась для теракта на газопроводах. Ранее издание сообщало о связи метаданных аренды яхты с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее немецкие следователи вышли на след одного из вероятных членов экипажа яхты «Андромеда» — 26-летнего украинского военнослужащего. При аренде яхты он предъявил румынский паспорт.