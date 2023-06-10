Вашингтон, 10 июня, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп, которому по совокупности предъявленных обвинений грозит до 400 лет тюрьмы, написал в преддверии суда «увидимся» в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экс-президенту 9 июня предъявили обвинения по 37 пунктам, в числе которых незаконное хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью, и дача ложных показаний. Трамп, настаивающий на своей невиновности, должен 13 июня явиться в суд города Майами.

«Увидимся во вторник в Майами!» — написал Трамп в социальной сети.

Как сообщало ИА Регнум, из заключения окружного суда штата Флорида следует, что Трампа в числе прочего обвиняют в хранении секретной документации в разных комнатах особняка в Мар-а-Лаго, даже в туалете, ванной, спальне и кладовой. В судебных документах говорится, что особняк политика — это жилище и закрытый клуб, членами которого являются сотни человек, а штат укомплектован более чем 150 сотрудниками.

Сам Трамп заявляет, что уголовное дело против него — это вмешательство в предстоящие президентские выборы. О намерении участвовать в них он объявил в ноябре минувшего года. Трамп указал на то, что секретные документы нашли в частном офисе и доме нынешнего президента США Джо Байдена, но ему обвинений не предъявляли.