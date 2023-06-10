Иркутск, 10 июня, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В Иркутске вблизи реки пропала полуторогодовалая девочка, возбуждено уголовное дело, сообщили 10 июня в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным следствия, 9 июня в полицию Иркутска поступило сообщение о том, что местная жительница находилась на берегу реки Ушаковки и потеряла полуторогодовалую дочь.

Полицейские и добровольцы организовали поиски, было привлечено около 100 человек, задействованы лодки и квадрокоптеры.

В ведомстве уточнили, что во время пропажи девочки компания взрослых с детьми отдыхала на берегу, пока родители распивали спиртное, дети были предоставлены сами себе.

По факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в Чувашии трёх пропавших девятилетних школьниц обнаружили мёртвыми. Отмечается, что инцидент произошёл в селе Шихазаны. Матери школьниц заявили о пропаже дочерей. По их словам, девочки ушли гулять и не вернулись домой.