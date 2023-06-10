Вашингтон, 10 июня, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Знакомые с ходом расследования немецкие чиновники заявили американской газете The Wall Street Journal, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах «Северный поток».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

В статье сообщается, что в Германии следователи изучают доказательства того, что диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы для атак на «Северных потоках».

При этом в Германии заявили, что у них пока нет доказательств того, что Польша могла быть причастна к подрыву «Северных потоков», говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июня заявил, что взрывы на «Северных потоках» стали результатом целенаправленной диверсии, у Кремля есть данные о причастности к этой диверсии англосаксов, а все остальные детали могут быть выявлены только в ходе прозрачного международного расследования.

Ранее западные СМИ со ссылкой на осведомлённые источники выдвигали и ряд других версий, в том числе о вине в совершении диверсии «проукраинской группировки». Президент России Владимир Путин назвал такие версии «полной чушью», отметив, что теракт, очевидно, готовился на государственном уровне и что теоретически в нём были заинтересованы США.