Симферополь, 10 июня, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Крыму система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две баллистические ракеты, которые были запущены украинским ОТРК «Гром-2». Об этом 10 июня написал глава республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

По его словам, две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2», были сбиты силами ПВО утром 10 июня.

Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Он попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять лишь проверенным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. На подлёте к городу были сбиты две воздушные цели. Пострадавших удалось избежать.

Средства ПВО России сбили два истребителя ВСУ. Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины был сбит средствами противовоздушной обороны около населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики. Кроме этого, около населённого пункта Любицкое Запорожской области был сбит украинский истребитель МиГ-29.