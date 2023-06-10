Пекин, 10 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Идею африканских делегаций посетить Украину и Россию с целью оказать содействие мирному разрешению конфликта обсудили в ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Китайский лидер поддержал инициативу и назвал её хорошим событием.

«Надеюсь, что страны всей планеты, любящие мир и поддерживающие справедливость, смогут благодаря голосу разума стимулировать продвижение мирного процесса по урегулированию конфликта», — сказал председатель КНР, слова которого приводит пресс-служба китайского МИД.

Си Цзиньпин также выразил надежду, что Украина и Россия путём диалога создадут благоприятные условия для разрешения кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня в Кремле подтвердили намерения президента России Владимира Путина в ближайшее время встретиться с главами ряда африканских стран для обсуждения их инициатив по урегулированию ситуации на Украине. Договорённость об этом была достигнута в ходе беседы Путина с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

Позицию украинских властей озвучила посол страны в ЮАР Любовь Абравитова. По её словам, никаких переговоров не будет, пока российские войска не покинут территорию Украины в пределах международно признанных границ.