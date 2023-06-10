Стокгольм, 10 июня, 2023, 07:48 — ИА Регнум. В течение нескольких десятилетий Россия предупреждала, что придёт день, когда расширение НАТО приведёт альянс к тупику. Сейчас военно-политический блок оказался в такой ситуации из-за Украины, написал в статье для Global Times директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности», — утверждает автор.

Оберг напомнил, что операции Североатлантического альянса за пределами стран-членов ежедневно нарушают все договорные положения. Он напомнил, что согласно статье 51 Устава ООН, военные средства членов альянса должны применяться только для самообороны.

Кроме того, Оберг указал на то, что среди полноправных участников блока де-факто есть страны, документально не входящие в состав организации. Аналитик заключил, что в Уставе НАТО прописано стремление мирного сосуществования со всеми правительствами и народами, на практике альянс не смог этого достичь. Вместо этого организация проповедует милитаризм и расширяется до глобальных масштабов.

Как сообщало ИА Регнум, за две недели до начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин обсуждал проблему расширения НАТО с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда российский лидер назвал опасным вступление в альянс Грузии и Украины, размещение ракетных баз США в Румынии и Польше.

Ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности Путин раскритиковал США за внешнюю политику и идеи однополярного мироустройства, а НАТО — за планы расширения и размещения в странах Восточной Европы объектов американской ПРО.

В начале июня 2023 года украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вхождения страны в НАТО в то время, когда Украина ведёт военные действия.