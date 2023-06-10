Токио, 10 июня, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Столкновение двух самолётов, предположительно, произошло в токийском аэропорту Ханэда, сообщил 10 июня телеканал NHK.

auntmasako Самолеты в аэропорте

Воздушные суда компаний EVA Air и Thai Airways задели друг друга около 11:00 по местному времени (06:00 мск). По предварительным данным, самолёты не смогли избежать столкновения во время маневрирования на рулежной дорожке.

Телеканал информирует, что часть крыла самолёта Thai Airways отсутствует, обломки видны на соседней взлётно-посадочной полосе. После инцидента часть полос закрыли. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее ИА Регнум передавало, 7 января в японском городе Нагоя из-за угрозы взрыва на борту самолёта авиакомпании Jetstar перекрыли взлётно-посадочную полосу.

В конце ноября 2022 года два человека пострадали в округе Монтгомери американского штата Мэриленд из-за того, что легкомоторный частный самолёт врезался в опору линии электропередачи высокого напряжения. Причиной происшествия стали плохие погодные условия.