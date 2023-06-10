Новый, 471-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российские военнослужащие сорвали попытки атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского и Серебрянского Лесничества. Речь идет о сорванном штурме украинских военных на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады, сообщил РИА «Новости» 10 июня начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022 СВО на Украине

Тем временем в Одессе и Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Украинское издание «Страна. ua» известило, что в одном из районов города выбило окна в зданиях.

Российские военнослужащие отражают новую попытку наступления украинских войск на запорожском направлении. По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, мощный обстрел ВСУ вели на Ореховском и Пологовском участках фронта. Удары наносились из тяжелых видов вооружения. Учитывая то, что после артподготовки противник стал перебрасывать бронетехнику и живую силу к линии боевого соприкосновения, общественный деятель предположил, что, вероятно, украинские войска намерены пойти в новую атаку.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.