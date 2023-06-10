Луганск, 10 июня, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ на территории Луганской Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В районах населённых пунктов Торское и Серебрянское лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — цитирует военного РИА Новости.

В конце мая российская разведка обнаружила на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества перемещение подразделений 81-й бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины. В результате огневого воздействия противник понёс значительные потери в личном составе и технике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал о том, что в ночь на 10 июня на запорожской линии фронта боевики ВСУ пошли в очередное наступление. При этом он отметил, что российские воины встретили их «с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством».

На краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ВС России удалось поразить две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубицу Д-30, а также две позиции 120-миллиметровых миномётов противника.