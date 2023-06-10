Богота, 10 июня, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Четверых детей, которые пропали 40 дней назад в результате крушения самолёта Cessna 206 в Колумбии, нашли живыми, написал в своём микроблоге колумбийский президент Густаво Петро.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Джунгли

Глава республики назвал это событие «радостью для всей страны».

Газета Tiempo со ссылкой на свои источники распространила информацию о том, что найденные дети пострадали от укусов насекомых и обезвожены. В мае Петро уже сообщал о том, что этих детей нашли, но позже он удалил указанный пост, объяснив это тем, что информация не подтвердилась.

Самолет Cessna 206 потерял связь с землей 1 мая. Он летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге Колумбии. Перед катастрофой пилот подал аварийный сигнал.

Упавший самолёт нашли более чем через 370 часов поисков. Внутри разбившегося судна обнаружили тело пилота. При этом шестеро пассажиров, четверо из которых — дети, пропали. Позднее спасатели нашли еще тела двоих взрослых.

В числе погибших была Магдалена Мукутуи — мать пропавших детей, самому младшему из которых на момент катастрофы было 11 месяцев, а старшему — 13 лет.