Минобороны России показало работу батальона по ремонту техники из зоны СВО
Минобороны РФ: ремонтный батальон ежедневно возвращает в строй десятки боевых машин
Москва, 10 июня, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Специалисты ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации непрерывно восстанавливают боевую техники и вооружение, сообщило 10 июня Министерство обороны РФ.
В первую очередь идёт работа по восстановлению вооружения, необходимого для реализации поставленных боевых задач. Также специалисты возвращают в строй вооружение, ремонт которого не требует много времени.
Свою работу рембат выполняет в несколько смен — военные ремонтируют технику в круглосуточном режиме. Ежедневно на фронт возвращается более десяти различных машин.
Командир отделения с позывным Уголь рассказал, в чём именно заключается работа рембата. По его словам, военные осуществляют капитальный ремонт двигателя, главной передачи и другие виды работ. Ею занимаются сотрудники завода-изготовителя. Солдаты рембата понимают важность своей работы, поскольку без данной техники не обходится ни одно подразделение.
Источник: Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, на запорожском направлении российский пилот смог посадить самолёт Су-25 на аэродром базирования после поражения зенитной ракетой. Возгорания двигателя не допущено. После ремонта самолёт вновь вернётся в строй.
Во время боя младший сержант Данила Дорохов выдвинулся к подбитой российской бронемашине и под непрекращающимся огнём оказал первую помощь раненым товарищам. После этого боец прицельным выстрелом из гранатомёта уничтожил вражеский пулемётный расчёт и взял на буксир подбитую машину.