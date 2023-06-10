Москва, 10 июня, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Специалисты ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации непрерывно восстанавливают боевую техники и вооружение, сообщило 10 июня Министерство обороны РФ.

ИА REGNUM На танке. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

В первую очередь идёт работа по восстановлению вооружения, необходимого для реализации поставленных боевых задач. Также специалисты возвращают в строй вооружение, ремонт которого не требует много времени.

Свою работу рембат выполняет в несколько смен — военные ремонтируют технику в круглосуточном режиме. Ежедневно на фронт возвращается более десяти различных машин.

Командир отделения с позывным Уголь рассказал, в чём именно заключается работа рембата. По его словам, военные осуществляют капитальный ремонт двигателя, главной передачи и другие виды работ. Ею занимаются сотрудники завода-изготовителя. Солдаты рембата понимают важность своей работы, поскольку без данной техники не обходится ни одно подразделение.

Источник: Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, на запорожском направлении российский пилот смог посадить самолёт Су-25 на аэродром базирования после поражения зенитной ракетой. Возгорания двигателя не допущено. После ремонта самолёт вновь вернётся в строй.

Во время боя младший сержант Данила Дорохов выдвинулся к подбитой российской бронемашине и под непрекращающимся огнём оказал первую помощь раненым товарищам. После этого боец прицельным выстрелом из гранатомёта уничтожил вражеский пулемётный расчёт и взял на буксир подбитую машину.