Варшава, 10 июня, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Крупные боевые действия против российских войск таят большую угрозу для украинской армии, заявил польский генерал Станислав Козей в интервью газете Fakt.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он пояснил, что Вооружённые силы России давно готовились к контрнаступлению Украины и разместили свои резервы «в глубине», ожидая удара, чтобы попеременно наносить удары по атакующим силам. Козей предположил, что ВСУ могут сконцентрировать свои войска в Донбассе и на запорожском направлении.

Генерал также выразил сомнение в том, что какая-либо крупномасштабная операция начнётся до проведения саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ началось, о чём говорит применение Киевом своих стратегических резервов. При этом он отметил, что противник терпит поражение, несмотря на сохраняющийся наступательный потенциал.

9 июня министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил сомнение в том, что украинское контрнаступление закончится успешно. В свою очередь газета Politico написала о том, что украинские военные провели мощные атаки в районе Артёмовска и в Запорожской области, но получили отпор от российских войск.