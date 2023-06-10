Донецк, 10 июня, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Боевую технику ВСУ уничтожили на краснолиманском направлении (ДНР) российские артиллеристы, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

ОБ этом пишет РИА Новости. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубицу Д-30, а также две позиции 120-миллиметровых миномётов противника.

Савчук добавил, что расчёт российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» уничтожил реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее ИА Регнум передавало, ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. В результате контрнаступательных действий российских военных были захвачены позиции, которые ранее занимали украинские войска.

Американское издание Politico пишет, что украинские военные усилили атаки в районе Артёмовска и в Запорожской области, но им успешно противостоит российская армия. При этом отмечается, что это только ранний этап кампании.