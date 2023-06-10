Мелитополь, 10 июня, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Российские военнослужащие отражают новую попытку наступления украинских войск на запорожском направлении, сообщил в своём Telegram-канале председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — написал он.

Ранее он сообщил о мощном обстреле позиций Вооружённых сил России со стороны киевской армии на Ореховском и Пологовском участках фронта. По словам Рогова, ВСУ наносили удары из тяжелых видов вооружения.

При этом после артподготовки противник стал перебрасывать бронетехники и живую силу к линии боевого соприкосновения. Глава движения предположил, что эти шаги указывают на намерение ВСУ пойти в новую атаку.

8 июня Владимир Рогов написал о танковой группе украинских войск, перешедшей в наступление на Ореховском участке. Эта атака закончилась для ВСУ провалом.

В ночь на 9 июня он сообщал о том, что в районе между городами Орехов и Токмак в Запорожской области возобновились активные боевые действия.