Варшава, 10 июня, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Политическое объединение для восстановления добрососедских отношений с Россией появится в Польше, сообщил политолог Лешек Сыкульский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, решение создать новую ассоциацию было принято вместе с Польским антивоенным движением (PRA).

«Политическое формирование будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — написал он в своём микроблоге.

Он добавил, что уже осенью пройдут первые мероприятия. Ранее политологу и его единомышленникам удалось официально зарегистрировать PRA в Польше.

В середине мая ИА Регнум сообщало, что Польское антивоенное движение (PRA) готово выставить своих кандидатов для участия в парламентских выборах осенью 2023 года. Его лидеры — политологи Лешек Сыкульский и Себастиан Питонь считают украинский конфликт «американской войной».

Оппозиционеры назвали военную поддержку киевскому режиму агрессивной восточной политикой, направленной против России, с которой нельзя ссориться. 4 июня в Польше по инициативе оппозиции прошёл марш с участием около 500 тысяч человек в знак протеста против экономических и политических действий польской правящей партии «Право и справедливость».