Рим, 10 июня, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Исход украинского контрнаступления не поддается прогнозу, поскольку в сложившейся ситуации возникает много вопросов, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в беседе с тележурналистом Бруно Веспой.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Глава ведомства отметил, что у России есть превосходство перед ВСУ в численности войск и оснащении вооружениями. По его мнению, в Киеве осознают свои проблемы, в связи с чем просят у Запада боевые самолеты.

Кроме того, Крозетто указал на то, что российские военные создали мощную оборонительную линию. Он также подчеркнул, что переговоры об урегулировании конфликта можно провести, если стороны прекратят огонь.

Вместе с тем министр признал, что после атаки ВСУ на Каховскую ГЭС временные рамки противостояния увеличиваются, а проблемы Киева серьезно усложняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступление украинских войск уже началось, но киевской армии не удалось добиться успехов в этой операции. Он подчеркнул, что в ходе указанной наступательной операции ВСУ понесли значительные потери.

Вместе с тем президент признал, что Вооружённые силы пока не утратили наступательный потенциал. 9 июня газета Politico написала о том, что российские войска успешно противостоят перешедшей в наступление украинской армии. Отмечается, что ВСУ столкнулись с серьёзным сопротивлением.