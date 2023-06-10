Вашингтон, 10 июня, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Предоставление Украине нового пакета военной помощи говорит о нежелании Вашингтона добиваться поиска путей мирного урегулирования конфликта, считает посол России в США Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Представители администрации не сделали ничего, чтобы усадить режим Зеленского за стол переговоров», — сказал он.

Дипломат предположил, что США не отступятся от своей цели нанести России стратегическое поражение, поскольку от этого зависит репутация Белого дома, «выбравшего тропу войны». Он добавил, что в планах американских стратегов нет возвращения мира на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня США объявили о выделении Киеву военной помощи на сумму 2,1 млрд долларов. Таким образом, общий объём поддержки ВСУ с начала спецоперации России на Украине превысит $40 млрд. В частности, эти деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов модернизированных ракет для ЗРК Patriot.

Обозреватель издания Rebelión Пабло Хофре Леаль считает, что поставляемое Киеву западное вооружение заставляет Украину расплачиваться кровавой бойней в ходе боевых действий. При этом отказ от прекращения огня исходит не от Киева, а от НАТО, которое видит в конфликте возможность наживаться на предоставлении военной помощи.