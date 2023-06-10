Гаага, Нидерланды, 10 июня, 2023, 04:38 — ИА Регнум. По решению Международного суда ООН в Гааге 33 страны смогут присоединиться к разбирательству между Украиной и Россией по Конвенции о геноциде, говорится в документе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Среди присоединившихся к иску государств в основном страны Европейского союза или НАТО. После направления заявления странам предстоит подготовить свои письменные предложения по указанному вопросу и представить их в суд к 5 июля.

26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск к России по поводу выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него. При этом украинская сторона отрицает, что проводила геноцид в Донбассе, который заставил Москву начать специальную военную операцию. В Киеве также требуют от суда признать, что у РФ нет законных оснований для действий в отношении Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил США в политике геноцида целью которой является ликвидация народа Украины. Он выразил уверенность в том, что в Белом доме понимают, что планы по травле двух народов вскоре пройдут и братские народы вновь воссоединятся.

17 апреля украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что международное судебное разбирательство над президентом Украины Владимиром Зеленским и его приспешниками позволит предотвратить ядерную войну.