Астрахань, 10 июня, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Три жилых дома и хозяйственная постройка загорелись в Кировском районе в Астрахани 10 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Отмечается пожар охватил 350 квадратных метров.

«Ночью, 10 июня, на улице Ташкентская, дом 15, в Кировском районе произошло загорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на общей площади 350 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечаться, что к тушению огня привлекли 14 единиц техники и 37 человек личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня на юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар, в котором находился склад. Огонь охватил 300 квадратных метров.

9 июня произошёл пожар на складе горюче-смазочных материалов на железнодорожной станции в Уфе. Огонь успел распространиться на площадь 500 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.