Екатеринбург, 10 июня, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Суд закрыл на три месяца одну из точек по доставке блюд японской кухни «Ёбидоёби» в Екатеринбурге после того, как у 32 человек выявили сальмонеллез после употребления роллов, сообщили 9 июня в пресс-службе управления по Свердловской области.

skeeze Сальмонеллы

Речь идет о филиале суши-бара по адресу: улица Щербакова, 20.

«Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до решения суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца», — говорится в заявлении ведомства.

В ходе проверки в пробах пищевой продукции выявили сальмонеллу — возбудителя острых кишечных инфекций. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в Екатеринбурге после заказа блюд из доставки японской кухни «Ёбидоёби» 13 человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В конце октябре 2022 года в заводской столовой предприятия Татарстана выявили вспышку сальмонеллёза. За три дня от сотрудников предприятия поступило 74 экстренных извещения на кишечную инфекцию.