Вашингтон, 10 июня, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в хранении секретной документации в разных комнатах особняка в Мар-а-Лаго, в том числе в туалете, ванной, спальне и кладовой. Об этом говорится в заключении окружного суда штата Флорида, опубликованного 9 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Утверждается, что с января по 15 марта 2021 года Трамп хранил некоторые коробки с секретными документами в бело-золотом бальном зале клуба Мар-а-Лаго, где проходили мероприятия и встречи. Какое-то время коробки стояли на сцене зала.

На это указывают представленные снимки стоящих в указанных помещениях коробок. Также документы, предположительно, хранились в ванной и душевой, служебных помещениях, спальне и кладовой.

Примечательно, что некоторые из коробок лично Трамп и его помощник Уолт Наут перенесли в расположенный на территории поместья бизнес-центр.

Согласно документам, особняк экс-президента представляет собой жилище и закрытий клуб, членами которого являются сотни человек, а штат укомплектован более чем 150 сотрудниками.

Как сообщало ИА Регнум, всего Дональду Трампу были предъявлены обвинения по 38 пунктам. По двум из них ему грозит тюрьма на срок до пяти лет, по 32 — до 10 лет, по четырем — до 20 лет лишения свободы. В совокупности экс-президенту грозит 400 лет тюрьмы.

Трамп при этом не лишился права участвовать в президентских выборах 2024 года, поскольку статьи не предусматривают запрета на занятие государственных должностей.