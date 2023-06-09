Киев, 10 июня, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Новые взрывы прогремели в Одесской области, 9 июня сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Ранее стало известно, что жители региона слышали звуки взрывов, перед которыми объявили воздушную тревогу.

«Новые взрывы в Одесской области», — говорится в сообщении.

Журналисты утверждают, что в регионе действует система противовоздушной обороны (ПВО). В издании также отметили, что из-за взрывов в одном из районов Одессы выбило окна в зданиях.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») распространил информацию о том, по Киеву нанесли массированный и комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников.

Несколько сильных взрывов прогремели и в Харьковской области, а также в Харькове. Об этом сообщило издание Klymenko Time.