Вашингтон, 10 июня, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Американские власти направят $437 тысяч на анализ экономической ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

Соответствующие средства выделят в рамках реализации программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Целью исследования станет «выявление недостатков и приоритетных направлений реформ» в украинской экономике.

В Госдепе также напомнили, что США ранее предоставили Украине экономическую помощь на покрытие бюджета в размере $19,25 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с 2014 года выделил Украине €90 млрд. В начале февраля в Киеве объявили, что стране ежемесячно требуется около $3 млрд из внешних источников для покрытия собственных нужд.

В середине мая ООН опубликовала свой доклад, в котором приводится прогноз по сумме, необходимой для восстановления Украины. В организации считают, что украинской экономике необходимо $411 млрд.