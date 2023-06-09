Прага, 10 июня, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Восемь человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса на северо-западе Чехии, сообщило 9 июня информационное агентство CTK.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл в городе Литвинове.

«Автобус, по пока не установленным причинам, съехал в кювет», — уточнила представитель чешкой полиции Вероника Гышплерова.

По данным агентства, ребёнка с тяжёлыми ранениями доставили на вертолёте в больницу города Усти-над-Лабем. Других пострадавших приняли в медучреждении рядом с местом ДТП.

Полиция устанавливает причины происшествия. По предварительным данным, в автобусе ехали 15 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Чехии в марте в автомобильной аварии погиб девятилетний вратарь хоккейного клуба «Оломоуц». ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло на трассе D1. Помимо погибшего юного спортсмена в легковушке, следовавшей на матч, находился ещё один ребёнок, который выжил после автокатастрофы.