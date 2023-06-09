Могадишо, 10 июня, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Минимум 27 человек погибли и ещё более 50 получили ранения в результате детонации неразорвавшегося снаряда на юге Сомали, передаёт агентство SONNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в регионе Нижняя Шабелле», — говорится в официальном сообщении.

Среди пострадавших порядка 25 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Сомали более 50 человек получили ранения в результате подрывов автомобилей. Взрывы произошли после широкомасштабной операции правительственных сил, в ходе которой ликвидировали сотни боевиков.

9 июня стало известно о гибели нескольких человек в результате нападения группы боевиков на отель Bearl hotel на северо-востоке сомалийской столицы Могадишо. Внутри отеля преступники взяли в заложники людей. Власти страны считают, что за атакой на отель стоят члены террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).