Лондон, 10 июня, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пост члена парламента королевства от Консервативной партии из-за итогов независимого расследования по делу о нарушении им карантина в период коронавирусной пандемии, сообщил 9 июня телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе, чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы», — говорится в заявлении экс-главы правительства.

Отмечается, что политик принял такое решение после получения результатов расследования, проводимого комитетом по привилегиям британского парламента. Во время жёсткого картина Джонсон проводил вечеринки, организацию которых он публично отрицал. Экс-премьер заявил о своей невиновности и раскритиковал членов комитета, якобы не имеющих никаких доказательств его вины.

Кроме того, бывший глава правительства сказал, что ему грустно покидать парламент, а также, что он озадачен и потрясён антидемократическим путём его выдворения.

Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год, когда ему пришлось уйти в отставку после череды громких скандалов и серии отставок членов его кабмина.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Бориса Джонсона в рамках расследования пригласили для дачи показаний в парламентский комитет по привилегиям по поводу вечеринок в резиденции правительства на Даунинг-стрит в разгар локдауна.

В период пребывания в должности Джонсон называл себя при подчинённых «фюрером» и «королем, принимающим решения».