Мелитополь, 10 июня, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Украинская армия обстреливает из тяжелого вооружения позиции российских войск на Ореховском и Пологовском участках Запорожского фронта, сообщил в своём Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Уже около пары часов на Ореховском и Пологовском участках Запорожского фронта боевики ВСУ ведут мощный обстрел из тяжёлых видов вооружения», — написал он.

Кроме того, по словам Рогова, на этих участках украинские военные перебрасывают бронетехнику и живую силу непосредственно к линии боевого соприкосновения. Председатель движения считает, что это указывает на скорое начало новой атаки со стороны ВСУ.

Рогов добавил, что основные бои охватят район населенного пункта Работино.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны РФ распространило информацию о том, что российские войска нанесли поражение двум скоплениям Вооружённых сил Украины южнее города Орехова Запорожской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация ударила по резервам ВСУ возле населённых пунктов Гуляй Поле, Преображенка и Омельник.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление киевской армии началось, о чем говорит применение стратегических резервов украинских войск. Российский лидер отметил, что все попытки контрнаступления, предпринятые ВСУ, провалились. Вместе с тем он признал, что ВСУ всё еще имеют наступательный потенциал.