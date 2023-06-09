Одесса, Украина, 10 июня, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Жители Одесской области услышали звуки взрывов в регионе, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сообщают о звуках взрывов в Одесской области», — говорится в сообщении.

При этом на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины можно увидеть, что с 23:12 мск в регионе объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 июня серия взрывов прозвучала в городе Сумы, где во всём регионе объявили воздушную тревогу, которая также затронула Полтавскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что 8 июня взрыв произошёл в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск.