Москва, 10 июня, 2023, 00:20 — ИА Регнум. В Вашингтоне на операцию по поимке разгуливающего по улицам города медведя иронично отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона «Михаила», который пытался вмешаться в выборы», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее полиция Вашингтона из-за появления в черте города медведя перекрыла несколько дорог. Жителям рекомендовали оставаться дома.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году американские аналитики пытались найти «российский след» в активности некоторых аккаунтов в социальных сетях, якобы способных повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс. Такие пользователи, по их мнению, проявляли особенную активность в штатах Огайо, Аризоне и Пенсильвании, где позиции демократов считаются уязвимыми.

Тема «вмешательства России» в ход выборов президента США была вброшена в американское информационное пространство Демократической партией и её кандидатом на пост президента Хиллари Клинтон. Тем самым рассчитывалось занизить рейтинг Дональда Трампа и выиграть, но это не оправдалось.