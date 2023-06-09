Могадишо, 9 июня, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Несколько человек погибли в результате нападения группы боевиков на отель Bearl hotel на северо-востоке сомалийской столицы Могадишо 9 июня, сообщил новостной портал Garowe.

Иван Шилов ИА REGNUM Джихадисты-террористы

Еще несколько человек получили ранения. На место прибыли бойцы спецназа. Они не смогли войти в здание.

Появилась информация о взрывах и интенсивной стрельбе внутри отеля. Отмечается боевики взяли в заложники людей, которые находились внутри отеля.

Власти Сомали считают, что за атакой на Bearl hotel стоят члены террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в январе боевики этой группировки атаковали здание местной администрации в Могадишо. Перед нападением террористы взорвали автомобиль возле этого учреждения.

4 июня «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила атаку на базу Переходной миссии Африканского союза (АТМИС) в Сомали. В результате инцидента погибли пятьдесят четыре военнослужащих Уганды.