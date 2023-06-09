Берлин, 9 июня, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Плохое состояние президента Украины Владимира Зеленского напугало заместителя главного редактора Bild Пауля Ронцхаймера. Об этом журналист немецкой газеты написал в своей колонке на сайте журнала после встречи с политиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам репортёра, украинский лидер после предыдущей встречи с Ронцхаймером стал выглядеть намного хуже.

«Я никогда раньше не видел Зеленского таким», — отметил журналист.

Во время интервью глава киевского режима якобы выглядел совершенно измождённым, иногда словно просыпающимся либо смешным.

На просьбу журналиста привести доводы о причастности России к подрыву Каховской ГЭС президент Украины резко поменялся в лице и, повысив голос, заявил об отсутствии таких данных. По мнению Ронцхаймера, глава Украины находится на пределе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее непрезентабельный вид украинского президента на саммите Европейского политического сообщества шокировал пользователей соцсети Twitter. Часть из них связали такой вид Зеленского с употреблением наркотиков, а другие — с чрезмерным потреблением алкоголя и проведением большого количества времени в бункере.

В конце апреля Зеленский в интервью нескольким североевропейским СМИ пожаловался на то, что может потерять рассудок из-за невозможности полноценно отдохнуть.