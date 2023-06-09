Вена, 9 июня, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Распределительное устройство Запорожской ТЭС 8 и 9 июня подверглось ударам дронов-камикадзе. Соответствующее уведомление от России направлено Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

В заявлении говорится, что были нанесены удары с использованием беспилотников-камикадзе по распределительному устройству Запорожской ТЭС, которое в прошлом использовали для обеспечения резервного электроснабжения атомной электростанции, пока последняя такая линия электропередачи на 330 кВ не получила повреждение более трех месяцев назад.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты агентства дадут независимую оценку полученной информации, для этого необходимо иметь доступ к распределителю Запорожской ТЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на фиксацию МАГАТЭ обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Все стыдливо умалчивают, откуда на территорию станции регулярно прилетают снаряды, хотя их траектория очевидна, отметил он.

6 июня Гросси объявил об усилении присутствия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС.