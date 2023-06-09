Уфа, 9 июня, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе горюче-смазочных материалов на железнодорожной станции в Уфе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Ранее в ведомстве объявили о локализации пожара на площади 500 квадратных метров. Для борьбы с огнём задействовали 114 человек и 30 единиц техники.

«Проведены 2 пенные атаки. Открытое горение ликвидировано в 00:05 (22:05 мкс)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент пожарные проводят работы по охлаждению элементов и конструкций.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 июня на железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горюче-смазочными материалами, расположенный на Малой Силикатной улице. Пожар не причинил повреждений зданию вокзала и территории станции.

В результате возгорания пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии доставили в региональный ожоговый центр.