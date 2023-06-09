Киев, 9 июня, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Членство Украины в Североатлантическом альянсе невозможно до окончания конфликта, спекулировать на эту тему не стоит, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Аксиома. Пока продолжается война — Украина не сможет стать членом НАТО», — написал он в своём микроблоге.

Вместе с тем Подоляк добавил, что, несмотря на это, Киев всё же получит весь спектр вооружения «натовского» стандарта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что обсуждать членство Украины в альянсе в случае её поражения будет бессмысленно.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в перспективах вступления Украины в НАТО. При этом он выразил надежду на то, что июльский саммит альянса в Вильнюсе завершится принятием страны в состав военного блока.

В конце мая украинский лидер заявлял, что не намерен ехать на саммит, пока не получит гарантий по вступлению Украины в военно-политический блок.