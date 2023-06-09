Вашингтон, 9 июня, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу, грозят ему в совокупности 400 годами тюрьмы, следует из текста обвинительного заключения.

Как сообщалось ранее, Трампу были предъявлены обвинения по 38 пунктам. По двум пунктам ему грозит тюрьма на срок до пяти лет, по 32 — до 10 лет, по четырем — до 20 лет лишения свободы. Также экс-президент может быть оштрафован на миллионы долларов.

В то же время обвинители отметили, что статьи не предусматривают запрета на занятие государственных должностей. Таким образом, Трамп не лишится права участвовать в президентских выборах.

Как сообщалось ранее, в числе предъявленных Трампу обвинений — хранения секретных материалов, связанных с национальной безопасностью, фальсификация важных деловых документов, дача ложных показаний и преступный сговор.

Экс-президент США ранее отверг обвинения, он считает их формой политического давления. В апреле 2023 года он заявил, что прежде и представить себе не мог подобных действий в отношении бывшего руководителя государства.