Уфа, 9 июня, 2023, 21:34 — ИА Регнум. При пожаре на железнодорожной станции Уфы пострадал один человек, сообщили 9 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

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«Во время пожара на улице Малой Силикатной пострадал один человек. Пациент доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе с горюче-смазочными материалами начался вечером 9 июня. В МЧС региона уточняли, что загорелись около 60 кубометров ГСМ. Причина возгорания устанавливается. Здание вокзала и территория железнодорожной станции повреждения не получили.

В Telegram-канале ведомства позднее появилась информация о том, что пожар был локализован в 20:48 мск на 500 кв. м.

В РЖД тем временем отметили, что возгорание не повлияло на движение пассажирских поездов. По данным компании, возгорание ёмкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа.