Вашингтон, 9 июня, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику предъявили обвинения по 38 пунктам, говорится в обвинительных документах, обнародованных 9 июня министерством юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как уточняет Reuters, экс-президенту Соединённых штатов предъявлено 37 обвинений, в том числе и за хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью.

По самой тяжёлой из статей ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сообщается, что Трамп впервые предстанет перед судом в Майами 13 июня, за день до своего 77-летия.

8 июня сам экс-глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что ему были предъявлены новые обвинения. Он отметил, что никогда не думал, что с бывшим американским президентом может произойти подобное.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля против Трампа были выдвинуты обвинения по 34 пунктам. Ему инкриминировали «фальсификацию деловых документов первой степени», совершённую с целью «мошенничества и намерением совершить другое преступление».

31 мая телеканал CNN передал о том, что федеральная прокуратура США располагает аудиозаписью разговора, в ходе которого Трамп признаётся в хранении секретного документа Пентагона.