Симферополь, 9 июня, 2023, 21:02 — ИА Регнум. На Украине дело идёт к развалу страны, это понимают уже все, в том числе Киев, заявил 9 июня глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отметил, что сценарии раздела Украины могут быть разные.

«Но очевидно одно, что Одесса и всё Причерноморье должно контролироваться Россией», — отметил спикер парламента.

Константинов добавил, что это традиционно русские земли, где проживает русскоязычное население, несущие в себе русскоязычную идентичность.

О том, что Украина в ближайшем будущем перестанет существовать, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россию устраивают два из трёх возможных сценариев её распада, и оба они предполагают раздел земель Украины между Россией и Евросоюзом.

Читатели немецкой газеты Die Welt, комментируя это заявление Дмитрия Медведева, призвали Россию забрать её целиком.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты рассмотрели возможность разделения Украины по «корейскому сценарию». Противниками этого будет Великобритания, претендующая на покровительство Киеву и пока не настроенная на компромисс, а в рамках ЕС — страны Прибалтики и Польша. Поляки заинтересованы в полном контроле над Украиной, отметили эксперты.